Хачанов опустился на 12-е место в рейтинге ATP

ТАСС, 25 февраля. Россиянин Карен Хачанов опустился с 11-го на 12-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

В активе 22-летнего теннисиста 2675 очков. Даниил Медведев сохранил 15-ю позицию, Евгений Донской опустился на шесть позиций и занимает 102-е место. Андрей Рублев поднялся на три позиции и занимает 112-е место.

В топ-10 изменений не произошло. На первом месте рейтинга располагается серб Новак Джокович. Следом за ним идут испанец Рафаэль Надаль и немец Александр Зверев.

Рейтинг ATP от 25 февраля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 10955 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 8320;

3 (3). Александр Зверев (Германия) - 6475;

4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) - 5085;

5 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) - 4595;

6 (6). Кэй Нисикори (Япония) - 4190;

7 (7). Роджер Федерер (Швейцария) - 4100;

8 (8). Доминик Тим (Австрия) - 3800;

9 (9). Джон Изнер (США) - 3270;

10 (10). Марин Чилич (Хорватия) - 3095;

12 (11). Карен Хачанов (Россия) - 2675...

15 (15). Даниил Медведев (Россия) - 2230...

102 (96). Евгений Донской (Россия) - 556...

112 (115). Андрей Рублев (Россия) - 517.