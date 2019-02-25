Дэвид Блатт поздравил сборную России с попаданием на Кубок мира по баскетболу

ПЕРМЬ, 25 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Бывший тренер сборной России по баскетболу Дэвид Блатт, возглавляющий в настоящее время греческий "Олимпиакос", поздравил сборную России с выходом в финальную часть Кубка мира. Об этом он рассказал ТАСС в телефонном разговоре.

Мужская сборная России по баскетболу впервые с 2010 года вышла в финальную стадию Кубка мира, в воскресенье в заключительном матче отборочного этапа обыграв команду Финляндии в Перми - 91:76.

"Я искренне хочу поздравить всю команду с этим достижением - выходом на Кубок мира. Браво, Россия", - сказал Блатт.

Блатт возглавлял сборную России с 2006 по 2012 год, под его руководством команда стала чемпионом Европы 2007 года и бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года. Блатт стал первым иностранцем, которому было присвоено звание заслуженного тренера России.