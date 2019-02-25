Более 40 волонтеров от Свердловской области будут работать на Универсиаде в Красноярске

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Более четырех десятков волонтеров из Свердловской области приехали в Красноярск для работы на зимней Универсиаде в 2019 году. Об этом сообщается в релизе департамента информационной политики региона.

"Всего около 35 тыс. человек претендовали на участие в Играх в качестве добровольцев. По итогам отбора на Универсиаду отправились более 5 тыс. волонтеров. Свердловскую область представят около четырех десятков человек", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что процесс отбора волонтеров начался в мае 2017 года. Чтобы стать добровольцем, необходимо было пройти собеседование и продемонстрировать знание английского языка, мотивацию, знание истории соревнований. В Красноярске волонтеры будут помогать с расселением, навигацией, билетной программой.

Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта. Будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт- треке.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации университетского спорта. Летние Игры дважды проводились в СССР и России: в 1973-м соревнования принимала Москва, в 2013-м - Казань.