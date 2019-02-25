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Волейболист Камехо подал документы на получение российского спортивного гражданства

Камехо является игроком петербургского "Зенита"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Российский волейболист кубинского происхождения Ореоль Камехо подал документы в Международную федерацию волейбола (FIVB) на смену спортивного гражданства. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

"Камехо подал документы на смену спортивного гражданства, мы - также со своей стороны. Этот вопрос будет рассматриваться на административном совете FIVB в марте", - сказал Яременко.

Камехо является игроком петербургского "Зенита". В 2018 году он получил российское гражданство. По правилам FIVB в течение двух лет с того момента он должен находиться на карантине до смены спортивного гражданства.

Сам спортсмен заявлял ТАСС, что хотел бы выступать за сборную России.

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