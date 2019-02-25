СМИ: Роббен и Рибери покинут "Баварию" по окончании сезона

ТАСС, 25 февраля. Полузащитники немецкой "Баварии" голландец Арьен Роббен и француз Франк Рибери не будут продлевать контракт с клубом. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на сайт немецкого телеканала Sport1.

Роббену и Рибери по 35 лет, их контракты с "Баварией" истекают по окончании сезона. В честь футболистов будет организован прощальный матч.

"Мы устроим им прощальный матч. Такие игроки должны уходить через главный вход" - заявил президент клуба Ули Хёнесс .

Рибери выступает за "Баварию" с 2007 года, Роббен - с 2009-го. В составе клуба Рибери стал обладателем 22 трофеев, Роббен - 19. Футболисты являются многократными чемпионами Германии, обладателями Кубков и Суперкубков Германии, Суперкубка УЕФА. Они также становились победителями клубного чемпионата мира и Лиги чемпионов.