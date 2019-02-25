Волейболист Камехо выразил желание выступить за сборную России на Олимпиаде-2020

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Волейболист кубинского происхождения Ореоль Камехо хочет выступить на Олимпийских играх в Токио в составе сборной России. Об этом ТАСС заявил сам спортсмен.

Как ранее сообщал ТАСС, Камехо подал документы в Международную федерацию волейбола (FIVB) для смены спортивного гражданства. Данный вопрос будет рассмотрен на административном совете FIVB в марте.

"Сборная России - одна из сильнейших в мире, выступать за нее - предмет гордости для спортсмена, - сказал Камехо. - Когда завершится процедура смены спортивного гражданства, у меня появится возможность выступать за российскую национальную команду. И если тренеры сборной России будут заинтересованы во мне, я, разумеется, с удовольствием буду за нее выступать".

"Олимпиада? Конечно, мне очень хочется выступить в Токио. Но все будет зависеть от решения тренерского штаба сборной и FIVB", - добавил спортсмен.

Камехо является игроком петербургского "Зенита". В 2018 году он получил российское гражданство. По правилам FIVB в течение двух лет с того момента он должен находиться на карантине до смены спортивного гражданства.