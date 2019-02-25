Шляпников: волейболист Камехо принес бы пользу сборной России

МОСКВА. 25 февраля. /ТАСС/. Волейболист кубинского происхождения Ореоль Камехо может принести пользу сборную России благодаря своему высокому уровню и дефициту игроков на данной позиции. Об этом ТАСС заявил бывший главный тренер национальной команды, руководитель программы подготовки сборной к домашнему чемпионату мира 2022 года Сергей Шляпников.

Как ранее сообщал ТАСС, Камехо подал документы в Международную федерацию волейбола (FIVB) для смены спортивного гражданства. Данный вопрос будет рассмотрен на административном совете FIVB в марте. Сам спортсмен заявил ТАСС, что готов выступать на Олимпийских играх в Токио.

"Волейболист уровня Камехо принес бы пользу сборной России, - сказал Шляпников. - Есть дефицит на этой позиции (доигровщик - прим. ТАСС), игрок с его данными точно бы не помешал. Сейчас вопрос находится в компетенции Международной федерации волейбола".

Камехо в 2018 году получил российское гражданство. По правилам FIVB он в течение двух лет с этого момента будет находиться на карантине до смены спортивного гражданства. Сам спортсмен ранее заявил ТАСС, что хотел бы выступать за сборную России. В настоящий момент волейболист выступает за санкт-петербургский "Зенит".