Бойцу UFC Исмагулову не потребуется операция на травмированной руке

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Российскому бойцу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дамиру Исмагулову не потребуется операция в связи в травмой локтя. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Саят Абдрахманов.

23 февраля на турнире UFC Fight Night 145 Исмагулов в поединке в легкой весовой категории победил испанца Хоэля Альвареса. Как ранее сообщал ТАСС, боец вышел на бой с повреждением локтя и усугубил его. Позднее Исмагулову был диагностирован перелом локтя.

"Нет, должно зажить без операции", - сказал собеседник агентства.

Всего на счету бойца 18 побед (9 - досрочно) и 2 поражения.