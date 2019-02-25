Нурмагомедов не будет выступать в других организациях и видах спорта во время отстранения

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов не будет выступать в других организациях и видах спорта во время дисквалификации. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

"Не важно, во время дисквалификации или вне ее, Хабиб по своему эксклюзивному контракту с UFC не имеет права выступать в других организациях или ударных видах единоборств. Разве что может выступать в вольной борьбе, грэпплинге или джиу-джитсу. Но он не будет этого делать, у него и так загруженный график", - сказал Магомедов.

Атлетическая комиссия штата Невада в конце января дисквалифицировала Нурмагомедова на девять месяцев и оштрафовала на $500 тыс. за потасовку после боя за титул чемпиона UFC против ирландца Конора Макгрегора. Срок дисквалификации отсчитывается с 6 октября 2018 года. Срок наказания Нурмагомедова мог быть сокращен в случае его участия в социальной рекламе, однако он отказался от этого. Чемпион UFC позднее сообщил, что планирует вернуться в октагон в ноябре.