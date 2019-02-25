Комиссия РПЛ проверит готовность газона стадиона "Арсенала" к матчу с ЦСКА

ТАСС, 25 февраля. Расширенная комиссия Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер- лиги (РПЛ) по допуску футбольных полей проверит 26 февраля готовность газона стадиона тульского "Арсенала" к матчу чемпионата России с московским ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба "Арсенала".

По итогам работы комиссии будет принято окончательное решение о месте проведения матча 18-го тура чемпионата России между "Арсеналом" и ЦСКА. По календарю встреча состоится в Туле 2 марта, начало - 14:00 мск.

Ранее комиссия РПЛ по допуску полей по результатам инспекции, прошедшей 21 февраля, обнаружила, что газон на стадионе "Арсенала" находится в негодном состоянии. Сообщалось, что комиссия пыталась предупредить проблемы с газоном, предписывая клубу заниматься исправлением отрицательной динамики. Рекомендации РПЛ выполнены не были.

"Арсенал" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея 20 очков в 17 матчах. ЦСКА идет третьим, набрав 30 очков.