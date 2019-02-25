Югра надеется завоевать четыре медали на Универсиаде в Красноярске в трех видах спорта

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Ханты- Мансийского автономного округа - Югры ожидают, что спортсмены региона завоюют четыре медали на зимней Универсиаде в Красноярске. Акцент будет сделан на биатлон, лыжные гонки и сноуборд, сообщили ТАСС в региональном департаменте физической культуры и спорта.

"По итогам отборочных соревнований в состав сборной команды России для участия в XXIX Всемирной зимней Универсиаде 2019 года вошли девять спортсменов от Югры. Планируется, что они завоюют две медали в биатлоне, одну в лыжных гонках и одну в сноуборде", - отметили в ведомстве.

В состав сборной России от Югры вошли, в частности, студенты Сургутского государственного университета, Югорского государственного университета, добавили в департаменте.

По данным ведомства, на предыдущей Универсиаде (проходила в Алма-Ате с 29 января по 8 февраля 2017 года) участвовало семь спортсменов региона. Они завоевали шесть медалей в лыжных гонках, биатлоне и сноуборде.

Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта. Будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации университетского спорта. Летние Игры дважды проводились в СССР и России: в 1973-м соревнования принимала Москва, в 2013-м - Казань.