Бывший президент ФК "Зенит" Фурсенко заявил, что его сердце навсегда с командой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Бывший президент футбольного клуба "Зенит" Сергей Фурсенко попрощался с командой и пожелал удачи петербуржцам в достижении самых высоких результатов. Его слова ТАСС предоставила пресс-служба "Зенита".

Фурсенко возглавлял клуб в 2006-2008 годах, а также с мая 2017 года. При руководстве Фурсенко "Зенит" становился чемпионом России (2007), обладателем Суперкубка России (2008), обладателем Кубка УЕФА (2008) и Суперкубка УЕФА (2008). В пятницу "Зенит" объявил о смене президента клуба - вместо Фурсенко, который был освобожден от должности в связи с вступлением на пост вице-президента Газпромбанка, им стал первый президент Континентальной хоккейной лиги, член совета директоров СКА Александр Медведев.

"От всего сердца хочу поблагодарить всех присутствующих, мы делали одно дело. Желаю [главному тренеру] Сергею Богдановичу [Семаку] успехов, преодоления и самых высших мест, уверен, что команда вас поддержит. Мое сердце остается с "Зенитом", можете обращаться ко мне, когда это необходимо. В добрый путь, к великим свершениям", - сказал Фурсенко.

"Зенит" возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав в 17 матчах 34 очка, также клуб вышел в 1/8 финала Лиги Европы, где сыграет с испанским "Вильярреалом".