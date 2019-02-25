Александр Медведев сообщил, что продолжит работу в совете директоров КХЛ и ХК СКА

ТАСС, 25 февраля. Новый президент петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев заявил, что будет продолжать работу в совете директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и хоккейного клуба СКА. Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

В понедельник Медведев был представлен в качестве президента клуба футболистам и тренерам команды. На этом посту он сменил Сергея Фурсенко.

Медведев был президентом КХЛ с 2008 по 2014 год. В 2016 году он вошел в совет директоров лиги. Кроме того, Медведев является генеральным директором ежегодных турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP), которые проходят в Санкт-Петербурге.

"На начальном этапе я буду продолжать работать и в совете директоров СКА, и в совете директоров КХЛ, и в Молодежной хоккейной лиге [МХЛ], повседневной занятости там нет. При обсуждении условий перехода мне удалось убедить Алексея Борисовича Миллера (глава "Газпрома" - прим. ТАСС), что жертвовать двумя теннисными турнирами, каждый из которых был признан лучшим в своей категории, не надо. Так что буду продолжать заниматься и ими, тем более, что команда там собралась очень хорошая. Мой принцип управления - ты должен уметь делать если не все, то очень многое, но при этом находить людей, которым ты можешь делегировать ответственность на каждом посту", - сказал Медведев.

"Зенит" является лидером чемпионата России, набрав в 17 матчах 34 очка. Клуб вышел в 1/8 финала Лиги Европы.