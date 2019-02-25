РФС разрешил проводить матчи РПЛ на стадионе "Динамо" в Петровском парке

МОСКВА, 25 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Российский футбольный союз (РФС) сертифицировал новый стадион московского "Динамо" в Петровском парке, присвоив арене первую категорию, дающую право проводить матчи чемпионата России. Об этом ТАСС сообщил глава комиссии РФС по сертификации стадионов Александр Зорков.

"Сегодня в РФС прошло совещание комиссии по сертификации стадионов, на котором было принято решение о присвоении стадиону "Динамо" первой категории, которая дает право проводить матчи чемпионата России. Все недочеты были устранены. При этом 28 февраля будет направлена дополнительная комиссия по оценке состояния футбольного поля арены", - сказал Зорков.

Матч 19-го тура Российской премьер-лиги между "Динамо" и "Спартаком" запланирован на 10 марта, начало в 19:00 мск. Это будет первая игра на стадионе после его реконструкции, которая началась в 2008 году и завершилась в ноябре 2018 года.