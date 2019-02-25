Кремлев: Федерация бокса России не обсуждала с Нурмагомедовым дату возможного поединка

МОСКВА. 25 февраля. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов и Федерация бокса России не обсуждали дату возможного боксерского поединка с участием спортсмена. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь федерации Умар Кремлев.

"Мы сделали Хабибу предложение провести боксерский поединок. Дату и другие детали мы не обсуждали", - сказал Кремлев.

Как ранее сообщил ТАСС менеджер бойца Ризван Магомедов, Нурмагомедов не имеет право выступать в других ударных видах спорта в связи с действующим контрактом с UFC. Спортсмену осталось провести один поединок в рамках UFC.

В настоящий момент Нурмагомедов отбывает девятимесячную дисквалификацию (начало срока - с октября 2018 года) за участие в драке после боя с ирландцем Конором Макгрегором.