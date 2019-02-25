Федерация фигурного катания подала заявочный состав сборной России на чемпионат мира

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) пока не вносила изменений в заявочный состав сборной команды на чемпионат мира - 2019, в заявку включены те же спортсмены, что были заявлены на чемпионат Европы в Минске, включая запасных. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

Заявочный состав был подан 25 февраля. Финал Кубка России в Великом Новгороде завершился 22 февраля, а подача заявок на чемпионат мира завершилась 25 февраля в 14:00 мск.

"После финала Кубка России времени для детального обсуждения состава сборной тренерским советом и утверждения его исполкомом ФФККР практически не было. Однако нарушать сроки, установленные правилами Международного союза конькобежцев [ISU] мы не имеем права. Поэтому заявочный состав, включая запасных, остался прежним. Регламент ISU позволяет нам внести возможные изменения в основном составе до старта чемпионата мира", - сообщил Горшков.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в японском городе Сайтама с 18 по 24 марта.