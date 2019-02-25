"Новатэк" продолжит поддержку РФС, ее объем зависит от программы развития детского футбола

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Компания "Новатэк" готова продолжать сотрудничество с Российским футбольным союзом (РФС) после избрания его президентом Александра Дюкова. Размер поддержки сборных России по футболу будет зависеть в том числе от программы развития детского и юношеского спорта в регионах, сообщил ТАСС заместитель председателя правления, директор департамента развития коммуникаций компании Денис Соловьев.

"Размер поддержки будет зависеть в том числе от того, какая будет предложена программа реальных действий по повышению имиджевой и коммерческой привлекательности футбола, развитию детского и юношеского футбола в регионах, от того, как будет построена эта работа", - сказал он.

"Мы видим стремление Александра Валерьевича [Дюкова] резко повысить эффективность работы РФС, привнести в его работу эффективные управленческие практики и всячески приветствуем это", - добавил Соловьев.

Председатель совета директоров петербургского "Зенита", глава "Газпром нефти" Александр Дюков в прошлую пятницу был избран на пост главы РФС. Компания "Новатэк" была генеральным партнером сборных России по футболу в 2015-2018 годах.