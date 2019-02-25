Источник: IBU пока не отстранял Васильеву от соревнований за пропуск трех допинг-тестов

Васильева за последние 12 месяцев пропустила три допинг-теста, что является нарушением антидопинговых правил. 27-летней биатлонистке грозит дисквалификация от одного года до двух.

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) пока не накладывал временное отстранение от соревнований на россиянку Маргариту Васильеву за пропуск трех допинг-тестов подряд. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом дела.

"IBU уведомил Васильеву о пропуске трех допинг-тестов подряд в середине февраля. До 25 февраля она должна была предоставить официальное объяснение, что и было сделано биатлонисткой. Решение о ее временном отстранении от соревнований не принималось", - сообщил источник.

Васильева в этом сезоне дебютировала в Кубке мира. На этапе в Оберхофе она в составе сборной России заняла первое место в эстафете. В личных гонках биатлонистка не поднималась выше 13-го места.

В августе 2018 года за нарушение антидопинговых правил был временно отстранен от соревнований российский призер чемпионата мира по прыжкам в высоту Данил Лысенко. Спортсмен вовремя не смог предоставить антидопинговым службам информацию о своем местонахождении, в результате чего пропустил внесоревновательный допинг-тест. Это не позволило ему принять участие в чемпионате Европы, который проходил в Берлине.