Аникина намерена участвовать в выборах президента Федерации бобслея России

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Елена Аникина намерена принять участие в выборах президента Федерации бобслея России. Об этом она сообщила ТАСС.

Аникина временно возглавила Федерацию бобслея России 22 января, сменив на посту президента организации Александра Зубкова, который был дисквалифицирован на два года Международной федерацией бобслея и скелетона за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи. Выборы нового главы Федерации бобслея России пройдут 20 марта.

"Я планирую идти на выборы. Правление Московской федерации бобслея поддержало мою кандидатуру", - сказала Аникина.

Прием заявок от кандидатов на пост президента Федерации бобслея России завершится 10 марта.