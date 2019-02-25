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Аникина намерена участвовать в выборах президента Федерации бобслея России

В настоящее время Елена Аникина временно возглавляет Федерацию бобслея России, сменив на данном посту Александра Зубкова
Елена Аникина Виталий Белоусов/ТАСС
Описание
Елена Аникина
© Виталий Белоусов/ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Елена Аникина намерена принять участие в выборах президента Федерации бобслея России. Об этом она сообщила ТАСС.

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Аникина временно возглавила Федерацию бобслея России 22 января, сменив на посту президента организации Александра Зубкова, который был дисквалифицирован на два года Международной федерацией бобслея и скелетона за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи. Выборы нового главы Федерации бобслея России пройдут 20 марта.

"Я планирую идти на выборы. Правление Московской федерации бобслея поддержало мою кандидатуру", - сказала Аникина.

Прием заявок от кандидатов на пост президента Федерации бобслея России завершится 10 марта.

Теги
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