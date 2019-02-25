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КХЛ

"Металлург" вышел вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ с "Салаватом Юлаевым"

Встреча завершилась во втором овертайме
Хоккеисты "Металлурга" Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Металлурга"
© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 25 февраля. Магнитогорский "Металлург" на домашней площадке обыграл уфимский "Салават Юлаев" в стартовом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась во втором овертайме со счетом 2:1.

Основное время матча закончилось вничью - 1:1. В составе "Металлурга" отличился Денис Платонов (23-я минута), у "Салавата Юлаева" шайбу забросил Тему Хартикайнен (44). Победу "Металлургу" принес гол Ника Шора на 100-й минуте матча.

Команды в шестой раз встречаются в серии плей-офф КХЛ, трижды серию выигрывал клуб из Магнитогорска (2014, 2015, 2016), две победы на счету "Салавата Юлаева" (2011, 2013).

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Металлурга". Следующий матч пройдет 27 февраля в Магнитогорске.

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