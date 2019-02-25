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КХЛ

"Авангард" вышел вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ, разгромив "Ак Барс"

Встреча завершилась со счетом 6:0
Хоккеисты "Авангарда" Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Авангарда"
© Михаил Метцель/ТАСС

БАЛАШИХА /Московская область/, 25 февраля. /ТАСС/. Омский "Авангард" на домашней площадке победил казанский "Ак Барс" со счетом 6:0 в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Денис Зернов (14-я минута), Вилле Покка (17), Артем Манукян (24), Коди Франсон (31) и Сергей Шумаков (53 и 57).

Команды в четвертый раз встречаются в серии плей-офф КХЛ, все три предыдущие серии выигрывал клуб из Казани (2009, 2015, 2017). "Ак Барс" является действующим обладателем Кубка Гагарина.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Авангарда". Следующий матч пройдет 27 февраля в Балашихе.

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