Хартли: отсутствие Зарипова помогло "Авангарду" обыграть "Ак Барс" в матче плей-офф КХЛ

БАЛАШИХА /Московская область/, 25 февраля. /ТАСС/. Отсутствие капитана "Ак Барса" Даниса Зарипова помогло хоккеистам "Авангарда" одержать победу над казанской командой в первом матче серии четвертьфинала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер "Авангарда" Боб Хартли.

Встреча прошла в понедельник в подмосковной Балашихе, где домашние матчи в текущем сезоне проводит омский "Авангард", и завершилась со счетом 6:0.

"Нам повезло, что Зарипов не играл, это дало нам преимущество, каждая команда мечтает иметь такого капитана, как Зарипов. Игроки сделали все хорошо, ребятам большое спасибо - в большинстве и меньшинстве сыграли хорошо, Бобков сделал несколько важных сейвов. Сейчас 16 команд борется за Кубок Гагарина, нам надо выиграть по четыре игры в четырех сериях, мы стали на 1/16 ближе к Кубку Гагарина. Мы играем не против новичка, а против опытной команды с опытным тренером, когда я увидел, что мы будем играть против "Ак Барса", я понял, что легкой прогулки не будет", - отметил Хартли.

В третьем периоде нападающий "Авангарда" Сергей Шумаков забросил пятую шайбу в ворота "Ак Барса" в стиле лакросса. Он взял шайбу на крюк клюшки, пронес ее, выехал из-за ворот и забросил в ближнюю девятку над плечом вратаря. "Такие голы я раньше видел только по телевизору. Я видел, что Шумаков отрабатывал этот маневр на тренировках, здорово, что у него получилось это в игре, вышел шикарный гол", - сказал Хартли.