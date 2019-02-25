Стольберг: хоккеистам "Авангарда" нельзя недооценивать "Ак Барс" в серии плей-офф КХЛ

БАЛАШИХА /Московская область/, 25 февраля. /ТАСС/. Игрокам омского "Авангарда" нельзя недооценивать казанский "Ак Барс" в следующих матчах серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам рассказал нападающий "Авангарда" Виктор Стольберг.

В понедельник "Авангард" разгромил "Ак Барс" в первом матче серии со счетом 6:0.

"Игра в целом была непростой, мы знали, что соперник серьезный, который не будет упускать своего. Конечно, когда мы повели, то знали, чего ожидать, поэтому мы были к этому готовы. Но нельзя недооценивать соперника", - сказал Стольберг.

Нападающий "Ак Барса" Артем Лукоянов считает, что хоккеистам казанской команды надо правильно играть в обороне для того, чтобы добиваться положительного результата. "Если коротко говорить, то нам нормально дали по соплям. В принципе все, что они нам забили, мы сами себе привезли, серию они не выиграли, счет 0-1, но неприятный осадок после счета 0:6. Нам даже не удалось забить, но все поправимо, нужно играть так, как мы умеем, и сделать акцент на наших ошибках", - отметил Лукоянов.

Второй матч серии до четырех побед состоится 27 февраля в Балашихе.