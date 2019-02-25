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Антон Шипулин будет комментировать чемпионат мира по биатлону на Первом канале

Биатлонист завершил профессиональную карьеру в конце декабря 2018 года
Антон Шипулин Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Антон Шипулин
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ТАСС, 26 февраля. Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете Антон Шипулин будет комментировать мировое первенство 2019 года по биатлону на Первом канале. Об этом было объявлено в эфире программы "Вечерний Ургант".

Чемпионат мира по биатлону пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта.

В конце декабря Шипулин объявил о завершении своей карьеры. Его последним соревнованием стала "Рождественская гонка" 29 декабря в немецком Гельзенкирхене. 31-летний спортсмен является олимпийским чемпионом 2014 года и бронзовым призером Олимпиады-2010 в эстафетных гонках. Спортсмен также шесть раз становился призером чемпионатов мира (три серебра, три бронзы), а в 2017 году выиграл мировое первенство в эстафете.

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