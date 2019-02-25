Чемпион ОИ-2018 Киселевич доволен обменом в клуб НХЛ "Виннипег"

МОСКВА, 26 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Олимпийский чемпион Богдан Киселевич доволен своим обменом в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Виннипег" из "Флориды". Об этом ТАСС рассказал агент игрока Дэн Мильштейн.

Трансферное окно в НХЛ закрылось в понедельник поздним вечером по московскому времени. В обмен за 29-летнего хоккеиста "Флорида" получила право выбора в седьмом раунде драфта-2021. Защитник перешел во "Флориду" в июне 2018 года, подписав однолетнее соглашение.

"Виннипег" был одним из претендентов на Богдана еще год назад, клуб вел его еще с чемпионата мира в Кельне, у него был большой интерес к нему. Богдана пытались обменять приблизительно последний месяц, он очень благодарен "Флориде" и доволен обменом в "Виннипег", поскольку у него будет шанс побороться за Кубок Стэнли", - сказал Мильштейн.

Воспитанник череповецкого хоккея Киселевич в составе "Флориды" провел 32 матча, в которых отдал восемь передач. Ранее в составе ЦСКА он становился чемпионом России (2015), двукратным финалистом Кубка Гагарина (2016, 2018). Является олимпийским чемпионом 2018 года и бронзовым призером чемпионата мира 2017 года.

"Флорида" в регулярном чемпионате НХЛ занимает 13-е место в Восточной конференции, отставая от восьмого места, дающего право сыграть в плей-офф, на 10 очков. "Виннипег" в Западной конференции занимает третье место.