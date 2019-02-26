Студенческая сборная России прибыла на Универсиаду в Красноярск

КРАСНОЯРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Спортсмены из сборной России прибыли на Всемирные зимние студенческие игры, которые начнутся 2 марта в Красноярске. Об этом ТАСС сообщил во вторник мэр спортивной деревни Универсиады Максим Орешников.

Россию на Универсиаде представит делегация из 296 человек. Всего в соревнованиях примут участие спортсмены из 59 стран мира.

"Российская сборная приземлилась утром [в Красноярске], получает багаж и в настоящее время двигается из аэропорта в сторону деревни Универсиады. Приветственную церемонию мы планируем провести сегодня в 14:00 (10:00 мск)", - сказал Орешников.

Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта. Участники разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт- треке.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации студенческого спорта. Летние соревнования дважды проводились в СССР и России: в 1973-м соревнования принимала Москва, в 2013-м - Казань.