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Три региона Сибири предложат внести бурятскую стрельбу из лука во всероссийский реестр

По данным Минспорта Забайкальского края, стрельбой из классического лука в регионе занимается 1,1 тыс. спортсменов, 60 из них - мастера спорта

ЧИТА, 26 февраля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Представители Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края предложат Министерству спорта РФ включить стрельбу из лука по бурятским правилам во всероссийский реестр видов спорта. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела развития национальной культуры и спорта администрации Агинского Бурятского округа Булат Бальжинимаев.

"Чтобы внести стрельбу из лука по бурятским правилам в реестр, нужно создать всероссийскую федерацию, проводить общероссийские соревнования. В наших регионах уже есть федерации, их нужно объединить и к 2020 году внести предложение в Минспорт РФ", - сказал Бальжинимаев.

Стрельба из лука по бурятским правилам имей ряд отличий. Основное - отсутствие мишеней. Раньше во время таких состязаний кочевники стреляли в сбруи, предварительно свернутые в клубки, позже их заменили специальные кегли из плотной ткани высотой в десять сантиметров, набитые шерстью. Для соревнований их устанавливают на специальной площадке, задача стрелков - выбить кегли за пределы этого поля.

По данным Минспорта Забайкальского края, стрельбой из классического лука в регионе занимается 1,1 тыс. спортсменов, 60 из них - мастера спорта.

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