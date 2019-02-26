Промоутер боксера Ковалева не исключила проведение поединка с Саулем Альваресом

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Промоутер чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Сергея Ковалева Кэти Дува допустила проведение поединка против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса. Об этом Дува заявила ТАСС.

Ранее Альварес заявил, что мог бы провести бой с Ковалевым.

"Я видела высказывание Альвареса, - сказала Дува, являющаяся главой компании Main Events. - На данный момент, зная планы "Канело", бой с Сергеем представляется мне не в ближайшей перспективе. Но, если Альварес перерастет весовую категорию и перейдет в полутяжелый вес, то такой поединок обязательно состоится. Это будет самый большой бой в карьере Ковалева".

Альварес был чемпионом мира в трех весовых категориях. Ближайший поединок он проведет в среднем весе против американца Дэниела Джейкобсона за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF). На счету мексиканца 51 победа (35 нокаутом), одно поражение и две ничьи.

Ковалев владеет титулом WBO в полутяжелом весе. На его счету 33 победы (28 нокаутом), три поражения и одна ничья.