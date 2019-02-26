Голодец: программа ФХР по развитию детского хоккея является эффективной

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Программа Федерации хоккея России (ФХР) по развитию детского спорта является эффективной и позволяет детям за считанные месяцы уверенно стоять на коньках. Об этом ТАСС заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец.

"Федерация хоккея России инициировала и разработала программу для самых маленьких - начало хоккейных занятий, - сказала вице-премьер. - Это очень эффективная программа. Я видела, как маленькие мальчики тренируются по этой программе, там есть специальные тренажеры. Мальчишки встают и хорошо владеют коньком буквально за считанные месяцы, а дальше уже идет хорошая наработка".

Голодец добавила, что ФХР является одной из самых перспективных федераций в стране.

Масштабная презентация программы "Красная машина" состоялась в образовательном центре "Сириус" в Сочи в августе 2018 года. При составлении программы был учтен опыт развития отечественного хоккея и наработки ведущих хоккейных стран - Финляндии, Канады, Швеции, США и других. Окончательная программа (разработка завершится в мае-июне 2019 года) будет состоять из семи разделов, охватывающих возрастные категории от 5 до 18 лет. Концепция подготовки спортивного резерва была утверждена решением правительства и опубликована 22 октября 2018 года.