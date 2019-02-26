"Принцесса льда в хиджабе". Фигуристка Захра Лари выступит на Универсиаде в Красноярске

Универсиада в Красноярске стартует 2 марта. В турнире примут участие около трех тысяч спортсменов из 58 стран, несколько из них — Непал, Филиппины и ОАЭ — впервые будут представлены в программе соревнований. Одной из самых ярких представительниц стран-дебютантов станет фигуристка Захра Лари.

24-летняя Лари уже хорошо известна миру фигурного катания — нечасто Международный союз конькобежцев (ISU) меняет правила ради одной-единственной спортсменки. Hо тем не менее факт остается фактом — в регламент ISU действительно была внесена поправка. Благодаря этому спортсменке, выступающей в хиджабе, больше не снимают балл за головной убор. Очень крупные украшения на голове или головные уборы запрещено использовать в соревнованиях, поскольку они могут помешать спортсменам при выступлении, что чревато серьезными травмами. Захра родилась в Абу-Даби в 1995 году. Ее родители, гражданин ОАЭ и американка, познакомились во время учебы в Университете Атланты, а после женитьбы переехали жить на родину супруга. В 12 лет Захра увидела диснеевский фильм "Принцесса льда" (Ice Princess) о девочке-подростке, которая сделала выбор между обучением в университете и фигурным катанием в пользу спорта. С тех пор все ее мысли были заняты фигурным катанием. Зимние виды спорта набирают в ОАЭ обороты — сейчас уже на весь мир стал известен "Скай Дубай", горнолыжный курорт внутри торгового центра. Есть в Дубае и несколько ледовых катков для массового катания, куда с большим удовольствием и местные жители, и туристы приходят приятно провести время с пользой для здоровья. Появились в последние годы и клубы фигурного катания, проводятся ледовые шоу и турниры.

Но все-таки идею посвятить свою жизнь фигурному катанию в стране, живущей футболом, всевозможными гонками, скачками и, конечно же, гольфом, мягко говоря, можно назвать сверхсмелой. И тем не менее юная фигуристка смогла убедить родителей — дело того стоит. Труднее всего пришлось с отцом — увлечение спортом он поддержал, но стремление заниматься фигурным катанием на профессиональном уровне его не особенно радовало. Но Захра упорно ежедневно вставала ни свет ни заря, чтобы успеть провести одну тренировку до школы, вторую — после уроков. Какое родительское сердце устоит перед таким рвением? Впрочем, спортсменка не забывала и об учебе — сейчас она является студенткой Университета Абу-Даби, где изучает вопросы безопасности окружающей среды. Но главная цель в жизни фигуристки — выступить на Олимпийских играх. "Универсиада — еще один шажок к Олимпиаде" Дебют Лари на международном уровне состоялся на юниорском Кубке Европы в Италии в сезоне-2011/12. Именно на том турнире судьи, согласно действующему регламенту ISU, были вынуждены вычесть балл за ее прокат из-за несогласованной детали костюма. Позже регламент организации был пересмотрен.

' Zahra Lari/Youtube'

"Моя мечта — попасть на Олимпийские игры! Универсиада для меня — еще один шажок в этом направлении, и это потрясающе, все это так интересно! — рассказала Захра ТАСС. — Я уже подготовилась к дальнему путешествию, ведь я часто езжу на соревнования в Европу, иногда бываю в США — для меня все это не в новинку". В настоящее время Лари — СМИ дали ей прозвище "Принцесса льда в хиджабе" — исполняет прыжки в три оборота: "Прыжки в четыре оборота, которые уже начали делать некоторые спортсменки, — это нормальное явление для фигурного катания, это логичное развитие нашего вида спорта. Я пока прыгаю тройные, вопрос в стабильности", — говорит спортсменка. Как отмечает Захра, фигуристов в ОАЭ пока не так много: "У нас есть несколько клубов, один из таких открыли мои родители. В целом постоянно фигурным катанием у нас занимаются где-то 150 человек, в национальной сборной нас около десяти". На вопрос ТАСС, удобно ли спортсменке выступать в хиджабе, Захра признается: "Он мне вообще не мешает, но я сама инициировала внесение поправки в правила, хотя мало надеялась на успех. А закончилось все для меня как нельзя лучше". Сейчас Лари с нетерпением ждет начала соревнований в Красноярске. Турнир у одиночниц стартует 8 марта, спортсменки представят короткую программу. Фигуристка уже успела внимательно изучить погодные условия этого сибирского города. "Все решаем в оперативном режиме. Но вообще о России я кое-что знаю — ведь у меня русский тренер, Александра Иевлева. И конечно же, я очень слежу за вашими спортсменками, особенно за Женей Медведевой и Алиной Загитовой", — говорит она.