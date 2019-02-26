FISU подтвердила полную готовность спортивных объектов Красноярска к Универсиаде

ТАСС, 26 февраля. Международная федерация университетского спорта (FISU) подтвердила готовность всех спортивных объектов зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. Об этом сообщается на официальном сайте Универсиады.

В Красноярске состоялось финальное заседание международного технического комитета FISU, на котором подвели итоги проверки всех спортивных объектов на предмет готовности к Универсиаде.

"Мы провели большую командную работу, которая подходит к концу, и одновременно начинается яркое спортивное событие, ради чего мы работали вместе пять лет, - рассказал на заседании президент FISU Олег Матыцин. - Я уверен, что полученный результат оценят все спортсмены и гости зимней Универсиады, они несомненно получат огромное удовольствие от теплого приема и качества подготовки соревнований. Но самое ценное для нас - знания, которые останутся у красноярцев после масштабного международного события. Очень важно не только сохранить это наследие, но и передать опыт организаторам будущих Студенческих игр".

На совещании также отметили, что организаторы Универсиады в Красноярске уже делятся опытом подготовки масштабного международного события со своими преемниками. Следующие зимние Студенческие игры пройдут в январе 2021 года в швейцарском Люцерне. Делегация Швейцарии приедет в Красноярск в период соревнований, чтобы увидеть организацию Универсиады собственными глазами.

К Студенческим играм в Красноярске построено, реконструировано и отремонтировано 34 объекта спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры.

Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта. Участники разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт- треке.