РУСАДА: низкий уровень антидопинговых знаний поставил Васильеву под угрозу наказания

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российская биатлонистка Маргарита Васильева, на которой нависла угроза дисквалификации из-за трехкратного нарушения правил доступности, могла бы избежать всех этих проблем, если бы уделяла должное внимание антидопинговому образованию. Об этом сообщила ТАСС первый заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

Васильева пропустила три допинг-теста за 12 месяцев. Согласно антидопинговому кодексу, подобные действия приравниваются к нарушению антидопинговых правил. Спортсменке грозит наказание сроком от одного года до двух лет. Ранее Васильева отправила объяснительное письмо в адрес Международного союза биатлонистов, в котором попросила не наказывать ее.

"Союзу биатлонистов России следует уделять очень большое внимание образовательной работе со своими спортсменами, - сказала Пахноцкая. - Заполнение собственного профиля в системе АДАМС, поверьте, не является особо сложным делом. Тысячи других атлетов успешно справляются с этим. Четкая работа с АДАМС является частью деятельности любого профессионального спортсмена, которой нельзя пренебрегать".

Собеседница ТАСС отметила, что на сайте РУСАДА есть специальный видеоурок по заполнению АДАМС. "У нас также разработан специальный тренинговый мини-курс по правильному заполнению. Более того, в Союзе биатлонистов России есть специальный сотрудник, ответственный за антидопинговое обеспечение, поэтому все объяснения нарушившей правила доступности спортсменки нас немного удивляют. У биатлонистки должно было иметься желание научиться вести свой профиль АДАМС, а если оно отсутствует, то от этого и все проблемы, которые у нее имеются сейчас", - считает Пахноцкая.

"Если же спортсмен сталкивается с какими-то затруднениями в заполнении своего профиля в АДАМС, то он всегда может позвонить в РУСАДА за консультацией, этого Васильева почему-то не сделала", - сказала Пахноцкая. В конце марта РУСАДА проведет в Тюмени большой антидопинговый семинар. "Васильеву мы ждем на него в первую очередь. И мне кажется, что на нем должны присутствовать не только спортсмены и тренеры, но и руководители самой федерации, которая сейчас переживает не самые простые времена", - заключила собеседница ТАСС.

Васильева в текущем сезоне дебютировала в Кубке мира. На этапе в Оберхофе она в составе сборной России заняла первое место в эстафете. В личных гонках биатлонистка не поднималась выше 13-го места.