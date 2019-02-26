Тренер "Локомотива" назвал главных соперников команды на клубном ЧМ по пляжному футболу

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Московский "Спартак" и португальская "Брага" являются главными соперниками московского "Локомотива" на клубном чемпионате мира по пляжному футболу - 2019. Об этом заявил журналистам на пресс-конференции главный тренер "Локомотива" Илья Леонов.

Клубный чемпионат мира по пляжному футболу ("Мундиалито") пройдет в Москве во дворце спорта "Мегаспорт" с 27 февраля по 3 марта. Соревнования впервые пройдут за пределами Бразилии, а также впервые будут проведены в закрытом помещении. Россию будут представлять "Спартак" и "Локомотив".

"Мундиалито" - это уникальный турнир, ожидания от него самые хорошие, будут играть самые лучшие команды, и должно быть очень сложно. Наконец свершилась мечта президента нашего клуба - привезти турнир в Москву, приглашаем всех, вход будет свободный, думаю, это будет один из лучших турниров в истории пляжного футбола, - заявил Леонов. - "Локомотив" начал подготовку за месяц до турнира, несколько дней назад к команде присоединились наши легионеры, готовы неплохо. Главные соперники - "Спартак" и "Брага", где играют ведущие игроки сборных Португалии и Бразилии".

"Локомотив" под руководством Леонова дважды выигрывал клубный чемпионат мира (2012, 2018), что является наивысшим достижением в истории соревнования. В качестве играющего тренера Леонов выступал за московский клуб с 2010 по 2018 год, в составе сборной России он стал двукратным чемпионом мира (2011, 2013).