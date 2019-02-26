Тренер ПФК "Спартак": клубный ЧМ по пляжному футболу в Москве станет особенным

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Проведение клубного чемпионата мира по пляжному футболу в Москве сделает этот турнир особенным. Такое мнение журналистам на пресс- конференции высказал главный тренер "Спартака" Михаил Лихачев.

"На первом турнире, который прошел в Сан-Паулу в 2011 году, я был в делегации "Локомотива", турнир очень понравился: много футбольных брендов представили свои команды по пляжному футболу, была хорошая организация, - сказал Лихачев. - Но, мне кажется, в этом году турнир будет особенным, так как клубный чемпионат мира впервые выехал за пределы Бразилии, здесь, в Москве, он должен вызвать большой зрительский интерес, а сами болельщики получат огромное удовольствие от высококлассного пляжного футбола. Есть определенные проблемы с травмированными футболистами, но готовы неплохо, хорошо провели контрольный матч с "Локомотивом" (5:4), но более точный ответ о готовности можно будет дать только завтра, с началом турнира".

"Многие болельщики имеют приглашение и должны прийти поддержать как "Спартак", так и "Локомотив", а также, думаю, придут футболисты больших клубов: у нас с ними хорошие взаимоотношения, поэтому мы их тоже пригласили, они придут на игры по мере возможности", - добавил специалист. По словам главного тренера московского "Локомотива" по пляжному футболу Ильи Леонова, одну из игр команды должен посетить главный тренер клуба Российской премьер-лиги "Локомотив" Юрий Семин.

Клубный чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в Москве во дворце спорта "Мегаспорт" с 27 февраля по 3 марта. Соревнования впервые пройдут за пределами Бразилии, а также впервые будут проведены в закрытом помещении. Россию будут представлять "Спартак" и "Локомотив".