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Правительство компенсировало федерации бокса затраты на организацию чемпионатов мира в РФ

Россия получила право провести женский и мужской чемпионаты мира 2019 года

ТАСС, 26 февраля. Правительство РФ распорядилось выделить Минспорту 299 млн рублей на субсидии Федерации бокса России для возмещения затрат, связанных с оплатой взноса в Международную ассоциацию бокса за право проведения чемпионатов мира в России. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Россия получила право провести женский и мужской чемпионаты мира 2019 года. Турнир среди мужчин состоится в России впервые, он пройдет в Екатеринбурге с 7 по 21 сентября. Женский чемпионат мира примет Улан-Удэ с 3 по 13 октября, ранее турнир один раз проводился в России - в Подольске в 2005 году.

В распоряжении отмечается, что проведение в РФ чемпионатов мира будет способствовать развитию спорта высших достижений, пропаганде физической культуры и спорта, совершенствованию спортивной инфраструктуры в регионах России.

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