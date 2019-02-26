Формат баскетбольного Кубка России изменится со следующего сезона

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Формат Кубка России по баскетболу изменится со следующего сезона, победитель турнира будет определятся в плей-офф. Об этом журналистам рассказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

Мужская сборная России по баскетболу впервые за девять лет вышла на Кубок мира

В этом году пермский баскетбольный клуб "Парма" победил "Нижний Новгород" со счетом 73:67 в решающем матче Кубка России сезона-2018/19. В матче за третье место "Новосибирск" обыграл петербургский "Спартак". "Финал четырех" Кубка России проходил с 8 по 10 февраля в Нижнем Новгороде.

"Формат Кубка России поменяется со следующего года, - сказал Кириленко. - Мы поняли, что нужна своя домашняя команда, иначе страдает посещаемость. Может быть, когда мы дорастем до топового уровня, то мы вернемся к формату "Финала четырех", но пока формат изменится на классический плей-офф".

Согласно регламенту соревнований, участие в турнире могут принимать только баскетболисты с российским гражданством. Самым титулованным клубом является ЦСКА, который выигрывал турнир четырежды (2005, 2006, 2007, 2010). Первый розыгрыш Кубка России прошел в 2000 году.