Поле стадиона ФК "Урал" полностью готово к проведению матча против "Зенита"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Поле стадиона "Екатеринбург- Арена", который является домашней ареной футбольного клуба "Урал", полностью готово к проведению матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба из Екатеринбурга.

Матч между футбольными клубами "Урал" и "Зенит" запланирован на 2 марта (начало - 11:30 мск).

"Никаких опасений по проведению матча между "Уралом" и "Зенитом" на стадионе "Екатеринбург-Арена" нет. Поле имеет молодую корневую систему, мы начали подготовку еще в декабре, когда засеяли 500 кг семян, а также провели ряд мероприятий по тщательной подготовке газона к матчу. В день игры ожидается теплая погода, поэтому все должно пройти хорошо", - сказали в пресс-службе.

21 февраля комиссия РПЛ по допуску полей провела инспекцию, обнаружив, что газон на стадионе ФК "Арсенал" в Туле находится в негодном состоянии. Кроме того, 28 февраля комиссия оценит качество поля стадиона московского "Динамо" в Петровском парке.

"Урал" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка в 17 матчах.