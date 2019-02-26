Кириленко: сборная России имеет шанс на победу в Кубке мира по баскетболу

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Баскетбольная сборная России может победить в Кубке мира 2019 года, но шансы на это небольшие. Такое мнение журналистам высказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

В воскресенье сборная России обыграла команду Финляндии в Перми (91:76) и вышла в финальную стадию Кубка мира 2019 года.

"Мы сделаем все возможное, чтобы наша команда выступила хорошо на Кубке мира, - сказал Кириленко. - В Китае баскетбол популярен, и я уверен, что это будет лучший мировой кубок в истории. Все на высочайшем уровне, огромное количество денег вложено в подготовку к турниру, и я рад, что мы станем участниками этого праздника".

"У нас есть шанс победить на чемпионате мира. Он небольшой, обманываться не надо. Но есть множество моментов, которые могут влиять, - добавил Кириленко. - У меня цель, чтобы команда играла в полуфинале".

"Есть хорошая идея, сделать два-три товарищеских матча в восточной части России, учитывая, что Кубок мира пройдет в Китае", - добавил Кириленко.

Кубок мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. Сборная России никогда не выигрывала золото чемпионата мира, наивысшим достижением является второе место - на турнирах 1994 и 1998 годов. Сборная СССР трижды становилась чемпионом мира (1967, 1974, 1982), еще три раза завоевывала серебро (1978, 1986, 1990) и два раза бронзу (1963, 1970) мировых первенств.