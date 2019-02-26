Федерация пляжного футбола планирует продолжать проводить турниры за пределами Бразилии

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Всемирная организация пляжного футбола (BSWW) планирует продолжать расширять географию проведения международных турниров. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции генеральный директор организации Габино Реналес.

С 27 февраля по 3 марта в Москве пройдет клубный чемпионат мира по пляжному футболу. Соревнования впервые пройдут за пределами Бразилии.

"Это было испытанием для нас - организовать турнир в Москве в достаточно короткие сроки, но организаторы, московские "Спартак" и "Локомотив", доказали, что готовы принять турнир и провели хорошую работу при содействии Российского футбольного союза (РФС). Каждый год бывают небольшие изменения в организации, но на этот раз собраны топ-клубы с лучшими игроками, поэтому мы надеемся на проведение отличного соревнования. Президент "Локомотива" Виталий Погодин давно предлагал мне приехать в Россию, и сейчас наконец появилась возможность из-за некоторых проблем в Бразилии привезти турнир в Россию. Стратегия BSWW подразумевает распространение пляжного футбола в каждом уголке земного шара", - заявил Реналес.

Россию на турнире в Москве будут представлять "Спартак" и двукратный чемпион мира "Локомотив".