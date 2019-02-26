Прыгунья в высоту Чичерова подала заявку в IAAF на получение нейтрального статуса

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2012 года в прыжках в высоту Анна Чичерова подала заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на получение статуса нейтральной спортсменки, необходимого для участия в международных стартах на время отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.

"ВФЛА в понедельник отправила в IAAF заявку от Анны Чичеровой на получение нейтрального статуса", - отметила Юхарева.

В октябре 2016 года Международный олимпийский комитет объявил о том, что Чичерова лишена бронзы Олимпиады-2008 в Пекине после обнаружения запрещенного препарата туринабола по итогам перепроверки ее допинг-пробы. Россиянка оспорила это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), но CAS отклонил апелляцию легкоатлетки. Чичерова приняла решение вернуть бронзовую медаль ОИ-2008, так как не смогла доказать свою невиновность. Международная ассоциация легкоатлетических федераций дисквалифицировала спортсменку до 30 июня 2018 года.

36-летняя Чичерова является обладательницей второго результата сезона в мире. В середине февраля на зимнем чемпионате России в Москве она сумела преодолеть планку на высоте 2,02 м. Лидером мирового сезона является россиянка Мария Ласицкене (2,04).

Как ранее сообщал ТАСС, к настоящему времени IAAF получил заявки на нейтральный статус от 197 российских легкоатлетов.