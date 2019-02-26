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СМИ: вратарь Сослан Джанаев может перейти в польский ФК "Медзь"

По данным источника, 26 февраля футболист пройдет медицинское обследование перед трансфером, после чего состоится подписание контракта

ТАСС, 26 февраля. Бывший вратарь казанского футбольного клуба "Рубин" Сослан Джанаев может перейти в польский клуб "Медзь". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Janekx89 в Twitter.

По данным источника, 26 февраля футболист пройдет медицинское обследование перед трансфером, после чего состоится подписание контракта.

Ранее "Рубин" расторг контракт с Джанаевым по соглашению сторон. Соглашение 31-летнего футболиста с казанской командой было рассчитано до лета 2020 года.

"Рубин" приобрел Джанаева летом 2017 года. В составе клуба голкипер провел 23 матча, в восьми из них отыграл на ноль.

Джанаев является воспитанником футбольной школы ЦСКА, выступает на взрослом уровне с 2005 года. В активе россиянина два серебра чемпионатов России - в составе московского "Спартака" (2009) и "Ростова" (2015/16). Также вратарь провел один матч за сборную России.

"Медзь" по итогам первой части сезона чемпионата Польши заняла 13-е место в таблице.

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