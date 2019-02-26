СМИ: вратарь Сослан Джанаев может перейти в польский ФК "Медзь"

ТАСС, 26 февраля. Бывший вратарь казанского футбольного клуба "Рубин" Сослан Джанаев может перейти в польский клуб "Медзь". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Janekx89 в Twitter.

По данным источника, 26 февраля футболист пройдет медицинское обследование перед трансфером, после чего состоится подписание контракта.

Ранее "Рубин" расторг контракт с Джанаевым по соглашению сторон. Соглашение 31-летнего футболиста с казанской командой было рассчитано до лета 2020 года.

"Рубин" приобрел Джанаева летом 2017 года. В составе клуба голкипер провел 23 матча, в восьми из них отыграл на ноль.

Джанаев является воспитанником футбольной школы ЦСКА, выступает на взрослом уровне с 2005 года. В активе россиянина два серебра чемпионатов России - в составе московского "Спартака" (2009) и "Ростова" (2015/16). Также вратарь провел один матч за сборную России.

"Медзь" по итогам первой части сезона чемпионата Польши заняла 13-е место в таблице.