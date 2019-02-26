Потепление не повлияет на качество трасс для сноуборда на Универсиаде в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Возможное потепление не повлияет на качество трасс для сноуборда и фристайла на кластере "Сопка" в Красноярске, где пройдут соревнования по этим видам спорта в рамках Всемирной зимней Универсиады. Об этом во вторник сообщил журналистам главный судья соревнований по фристайлу и сноуборду на Универсиаде Иван Знаменский.

Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта. По прогнозам Гидрометцентра, на этой неделе в дневное время суток ожидается плюсовая температура. В воскресенье, 3 марта, температура воздуха поднимется до +6.

"Есть специальные реагенты, чтобы не таял снег. Есть специально обученные люди, которые делают все для того, чтобы полотно сохраняло свою плотность и качество", - сказал Знаменский, он добавил, что на высоком качестве снега сказался еще холодный декабрь прошлого года.

По словам операционного директора объекта "Сопка" Александра Марченко, при подготовке к Играм на трассах напылили порядка 300 тыс. кубометров искусственного снега.

Кластер "Сопка" - это комплекс спортивных сооружений, состоящий из семи объектов и предназначенный для соревнований и тренировок по сноуборду, фристайлу. В кластере расположены трассы, оснащенные системами искусственного освещения и снегообразования, тренировочные площадки для спортсменов, многофункциональный комплекс, административные здания, спортивно-тренировочные блоки.

Об Универсиаде

На Универсиаде будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации университетского спорта. Летние Игры дважды проводились в СССР и России: в 1973 году соревнования принимала Москва, в 2013-м - Казань.