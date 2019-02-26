Этап эстафеты огня в Железногорске Красноярского края поставил рекорд по числу зрителей

КРАСНОЯРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Десять тысяч зрителей пришли на этап эстафеты огня Универсиады в Железногорске Красноярского края, что является рекордом для региона. Об этом ТАСС сообщили во вторник в дирекции соревнований.

В железногорском этапе эстафеты приняли участие 16 факелоносцев. Дистанция составила 2,1 тыс. метров.

"Эстафета прошла просто великолепно. Посмотреть на огонь Универсиады пришли 10 тыс. зрителей. Это рекорд для этапов эстафеты по региону, у нас [в других городах] было пять, было семь тысяч зрителей", - сказали в дирекции.

Огонь по улицам Железногорска пронесли двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, посол Универсиады-2019 Ольга Медведцева, пятикратный чемпион мира по кикбоксингу Ильдар Габбасов, министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.

Из Железногорска огонь Универсиады доставят в Дивногорск, где 28 февраля пройдет предпоследний этап эстафеты.

Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта. Участники разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт- треке.