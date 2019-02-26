МОСКВА, 26 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Комиссия Российской премьер-лиги (РПЛ) допустила поле "Казань-Арены" к проведению матчей чемпионата России по футболу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Ближайший матч на "Казань-Арене" пройдет 2 марта, где в рамках 18-го тура чемпионата России "Рубин" сыграет с грозненским "Ахматом". 6 марта в ответном матче 1/4 финала Олимп - Кубка России "Рубин" сыграет с московским "Локомотивом".

"Комиссия посетила стадион и допустила поле до проведения матчей", - сообщили в пресс-службе.

На данный момент открыт вопрос по месту проведения матча 18-го тура чемпионата России "Арсенал" - ЦСКА в Туле, а также игры 19-го тура между "Динамо" и "Спартаком" на стадионе в Петровском парке.