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Сборные по баскетболу

Сборная России по баскетболу может принять участие в товарищеском турнире в Китае перед КМ

Кубок мира 2019 года пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября
Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная России по баскетболу может принять участие в товарищеском турнире в Китае перед стартом Кубка мира 2019 года. Такое мнение журналистам высказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

Мужская сборная России по баскетболу вышла в финальную стадию Кубка мира 2019 года, в заключительном матче отборочного этапа обыграв команду Финляндии в Перми в воскресенье - 91:76.

"В 20-х числах июля команда начнет подготовку к турниру, она займет 5-6 недель, - сказал Кириленко. - Чемпионат пройдет в Китае и на акклиматизацию может уйти до 10 дней. Думаю, непосредственно перед Кубком мира примем участие в товарищеском турнире в Китае".

Кубок мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. Жеребьевка финальной стадии турнира состоится 16 марта.

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