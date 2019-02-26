"Барыс" обыграл "Торпедо" и повел в серии первого раунда плей-офф КХЛ

ТАСС, 26 февраля. Астанинский "Барыс" победил нижегородское "Торпедо" со счетом 4:1 в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Астане.

В составе победителей шайбы забросили Андре Петерссон (40-я минута), Брэндон Боченски (42, 57) и Мэттью Фрэттин (44). У проигравших отличился Роберт Саболич (13).

В завершившемся регулярном чемпионате клубы провели между собой два матча, в активе обеих команд по одной победе. Словенский форвард "Торпедо" Саболич забросил шайбу в четвертой игре подряд.

В рамках плей-офф команды ранее никогда не встречались. "Барыс" в девятый раз играет в плей-офф КХЛ, лишь дважды сумев преодолеть стадию первого раунда (2013/14, 2016/17). "Торпедо" участвует в восьмом розыгрыше Кубка Гагарина, во второй раунд клуб также выходил два раза (2011/12, 2015/16).

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Барыса". Следующий матч пройдет 28 февраля в Астане.