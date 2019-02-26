Лыжница Белорукова заявила, что сумела пережить неудачу в командном спринте на ЧМ

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 26 февраля. /ТАСС/. Российская лыжница Юлия Белорукова сумела психологически восстановиться после неудачного выступления в командном спринте на чемпионате мира в Зефельде. Об этом спортсменка рассказала журналистам после гонки с раздельным стартом на 10 км классическим стилем, которая прошла во вторник.

Белорукова в паре с Натальей Непряевой в воскресенье стала четвертой в командном спринте. После гонки тренер Белоруковой Маркус Крамер отметил, что показать высокий результат спортсменке, бежавшей заключительный этап, помешала плохая готовность лыж. Сама Белорукова после соревнований отказалась от общения с журналистами.

"Я дала себе ровно день - тот день, когда это все произошло. Решила начать все с нуля, - сказала Белорукова. - Говоря о той гонке, могу сказать, что все сработали максимально: тренеры, сервис-бригада, я сама отдала все силы, которые были, на двести процентов. Не могу сказать, что пошло не так. Это спорт: либо ты принимаешь результат и живешь дальше, либо горюешь, ходишь с соплями и слезами и делаешь из себя жертву".

В гонке на 10 км Белорукова показала 12-й результат.