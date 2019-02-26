Кирилл Левников рассудит "Спартак" и "Краснодар" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 26 февраля. Бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга обслужит матч 18-го тура чемпионата России по футболу между московским "Спартаком" и "Краснодаром". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Ассистентами Левникова будут Алексей Воронцов (Ярославль) и Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), резервным судьей - Алексей Еськов (Москва). Встреча пройдет 3 марта в Москве на стадионе "Открытие-Арена".

Матч "Оренбург" - "Анжи" обслужит Василий Казарцев (Санкт-Петербург), "Урал" - "Зенит" - Виталий Мешков (Дмитров), "Арсенал" - ЦСКА - Евгений Турбин (Дмитров), "Локомотив" - "Крылья Советов" - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), "Рубин" - "Ахмат" - Владимир Москалев (Воронеж), "Уфа" - "Динамо" - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург), "Енисей" - "Ростов" - Алексей Матюнин (Москва). Матчи 18-го тура чемпионата России, который станет первым после зимней паузы, пройдут 1-3 марта.

Также были назначены судьи на ответные матчи четвертьфинала Олимп - Кубка России. Встречу "Рубин" - "Локомотив" обслужит Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), "Арсенал" - "Оренбург" - Алексей Еськов (Москва), "Урал" - "Спартак" - Михаил Вилков (Нижний Новгород).