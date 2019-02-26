ITA открыло дело в отношении биатлонистки Васильевой, пропустившей три допинг-теста

Васильева может быть наказана, поскольку пропустила три допинг-теста подряд за 12 месяцев. 27-летней спортсменке грозит наказание сроком от одного года до двух. Ранее Васильева отправила письмо в адрес Международного союза биатлонистов (IBU), в котором объяснила причины пропуска тестов и попросила не наказывать ее.

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 26 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Независимое агентство антидопингового тестирования (ITA) открыло дело в отношении российской биатлонистки Маргариты Васильевой, которая может быть дисквалифицирована за пропуск трех допинг-тестов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ITA.

"ITA может подтвердить, что в настоящее время от имени IBU рассматривает дело о неудачной попытке протестировать Васильеву, - говорится в сообщении организации. - В соответствии со стандартной процедурой, предусмотренной Всемирным антидопинговым кодексом и антидопинговыми правилами IBU, спортсмен имеет право дать объяснения, поэтому ITA рассмотрит это дело и решит, должна ли эта неудачная попытка быть учтена как ошибка со стороны спортсмена".

"В то же время обращаем внимание, что на данном этапе речь не идет о потенциальном нарушении антидопинговых правил, так что спортсмен временно не отстранен", - подчеркнули в ITA.

Васильева в текущем сезоне дебютировала в Кубке мира. На этапе в Оберхофе она в составе сборной России заняла первое место в эстафете. В личных гонках биатлонистка не поднималась выше 13-го места.