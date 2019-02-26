{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Комиссия РПЛ не разрешила проводить матчи на тульском стадионе "Арсенал"

Место проведения матча 18-го тура между "Арсеналом" и ЦСКА будет определено позднее

ТАСС, 26 февраля. Комиссия Российской премьер-лиги (РПЛ) не разрешила проводить футбольные матчи на стадионе "Арсенал" в Туле. Об этом сообщается в пресс-релизе РПЛ.

На эту тему

Расширенная комиссия РПЛ и Российского футбольного союза во вторник провели повторную инспекцию поля стадиона в Туле. Ранее комиссия РПЛ по допуску полей по результатам инспекции, прошедшей 21 февраля, обнаружила, что газон на стадионе "Арсенала" находится в негодном состоянии. Отмечается, что дальнейшая эксплуатация поля до окончания агротехнических работ не рекомендуется.

Место проведения матча 18-го тура чемпионата России между "Арсеналом" и ЦСКА будет определено позднее, встреча запланирована на 2 марта. Кроме того, 6 марта в Туле запланирована игра "Арсенала" с "Оренбургом" в розыгрыше Кубка России, а 16 марта "Арсенал" должен принять красноярский "Енисей" в 20-м туре чемпионата России.

Теги
Российский футбол
Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019
Россиянки ждут включения женского командного турнира по прыжкам на лыжах в ОИ-2022
Главный тренер национальной команды Роман Керов считает, что россиянкам через три года будет по силам бороться за олимпийские медали
Читать полностью